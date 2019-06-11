Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı

Samsun
'un İlkadım
ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşi tarafından silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çivril
Mahallesi'nde E.K. (40) ile daha önceden aralarında husumet bulunan ağabeyi A.K. (42) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, ağabeyine tabancayla ateş etti.
Bacaklarından yaralanan A.K, 112 Acil Servis
ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İlkadım Jandarma
Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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