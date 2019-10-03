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Tartıştığı ağabeyini tabancayla yaraladı

Aydın'da iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

03.10.2019 00:36Tartıştığı ağabeyini tabancayla yaraladı
Aydın'da iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güzelhisar Mahallesi 46. Sokak'ta A.B ile kardeşi İ.B arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B, tabancayla ağabeyine ateş ederek, kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli İ.B'yi arama çalışması sürüyor.

Güzelhisar, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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