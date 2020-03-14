Tartıştığı akrabasına kızdı, sinirini emanet kamyonetten çıkardı
Tartıştığı akrabasına kızdı, sinirini emanet kamyonetten çıkardı Denetimli serbestlik hükümlüsü kadın, kendisi gibi hükümlü akrabasının emaneten aldığı kamyonetin camlarını kaldırım taşıyla tuzlu buz etti Antalya'da denetimli serbestlik hükümlüsü bir kadın, tartıştığı ve kendisi gibi...
14.03.2020 02:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 02:37
Tartıştığı akrabasına kızdı, sinirini emanet kamyonetten çıkardıDenetimli serbestlik hükümlüsü kadın, kendisi gibi hükümlü akrabasının emaneten aldığı kamyonetin camlarını kaldırım taşıyla tuzlu buz etti
ANTALYA - Antalya 'da denetimli serbestlik hükümlüsü bir kadın, tartıştığı ve kendisi gibi hükümlü akrabasının emanet aldığı kamyonetin camlarını kaldırım taşıyla adeta tuzla buz etti. Polis kadını ifade için karakola götürürken, kamyonetin halini gören genç adam olayın şokunu üzerinden atamadı. Olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesindeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün hemen yanındaki sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde hükümlü olarak çalışan Türkan B. ile akrabası İbrahim O. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. İddiaya göre, Türkan B., kendisine saldırdığı iddia ettiği İbrahim O.'nun emanet olarak alıp sokağa park ettiği 17 FY 442 plakalı kamyonetin camlarını, kaldırım taşıyla kırmaya başladı. Sinirini kamyonetten çıkartan Türkan B., daha sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bahçesine giderek bankta oturmaya başladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bahçede bekleyen Türkan B.'yi polis otosuna aldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen İbrahim O. ise, aracının camlarını adeta tuza döndüğünü görünce neye uğradığını şaşırdı.Türkan B. ve İbrahim O., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
ANTALYA - Antalya 'da denetimli serbestlik hükümlüsü bir kadın, tartıştığı ve kendisi gibi hükümlü akrabasının emanet aldığı kamyonetin camlarını kaldırım taşıyla adeta tuzla buz etti. Polis kadını ifade için karakola götürürken, kamyonetin halini gören genç adam olayın şokunu üzerinden atamadı. Olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesindeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün hemen yanındaki sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde hükümlü olarak çalışan Türkan B. ile akrabası İbrahim O. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. İddiaya göre, Türkan B., kendisine saldırdığı iddia ettiği İbrahim O.'nun emanet olarak alıp sokağa park ettiği 17 FY 442 plakalı kamyonetin camlarını, kaldırım taşıyla kırmaya başladı. Sinirini kamyonetten çıkartan Türkan B., daha sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bahçesine giderek bankta oturmaya başladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bahçede bekleyen Türkan B.'yi polis otosuna aldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen İbrahim O. ise, aracının camlarını adeta tuza döndüğünü görünce neye uğradığını şaşırdı.Türkan B. ve İbrahim O., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Tartıştığı akrabasına kızdı, sinirini emanet kamyonetten çıkardı
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