Tartıştığı akrabasını bıçaklayan şahıs tutuklandı
Samsun'da tartıştığı akrabasını bıçakla ağır yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.
09.03.2020 20:33 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:33
Samsun 'da tartıştığı akrabasını bıçakla ağır yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.
Olay, Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan A.A., tartıştığı akrabası A.A.'yı bıçakla ağır yaraladı. Özel bir hastaneye kaldırılan A.A. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan A.A. ise Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Olay, Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan A.A., tartıştığı akrabası A.A.'yı bıçakla ağır yaraladı. Özel bir hastaneye kaldırılan A.A. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan A.A. ise Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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