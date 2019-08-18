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Tartıştığı akrabasını tabancayla yaraladı

Giresun'da bir polis tartıştığı akrabasını tabancayla vurarak yaraladı.

18.08.2019 23:29 Tartıştığı akrabasını tabancayla yaraladı
Giresun'da bir polis tartıştığı akrabasını tabancayla vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen olayda henüz belirlenemeyen bir nedenle Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru S.A. ile akrabası B.A. arasında tartışma çıktı. Nedeni henüz öğrenilemeyen tartışmanın büyümesi üzerine polis memuru S.A. silahıyla akrabası B.A.'ya ateş etti. B.A. (29) iki bacağından yaralanırken, polis memuru S.A. ise olay yerinden kaçtı. Yaralı B.A. Espiye Devlet Hastanesi2nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Giresun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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