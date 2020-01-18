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Tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla öldürdü

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir kişi, tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla öldürdü.

18.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 18.01.2020 19:26Tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla öldürdü
'ın ilçesinde bir kişi, tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla öldürdü.
Hakan U. (25) ile amcasının oğlu Hurşit U. (40) arasında, Eskil Merkez Parkı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan U, tabancayla Hurşit U'ya ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Hurşit U, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hakan U, bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Aksaray, Eskil, Güncel

Kaynak: AA

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