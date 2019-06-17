17.06.2019 10:29
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Tartıştığı annesini öldürdü

Tartıştığı annesini öldürdü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde annesini bıçakla öldürdüğü iddia edilen şahıs ile babası tutuklandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde annesini bıçakla öldürdüğü iddia edilen şahıs ile babası tutuklandı.
İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan İnayet Ç. (44) ile oğlu Mervan Ç. (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Mervan Ç. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini boğazından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İnayet Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Anne İnayet Ç'nin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri Mervan Ç. ile babası Mehmet Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Cumhuriyet Mahallesi, Ergene, Tekirdağ, Güncel

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