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Tartıştığı arkadaşı 6 yerinden bıçakladı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Barış Günar (29), çıkan kavgada arkadaşı Yasin A. tarafından, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

08.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:56
Tartıştığı arkadaşı 6 yerinden bıçakladı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Barış Günar (29), çıkan kavgada arkadaşı Yasin A. tarafından, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Anafartalar Mahallesi Göksenin Sokak'ta meydana geldi. Barış Günar ile arkadaşı olduğu öne sürülen Yasin A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Yasin A., Günar'ı vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Yasin A. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Günar ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Günar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve İzmir Tepecik Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Polis, Yasin A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Anafartalar Mahallesi, Ödemiş, İzmir, Güncel
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