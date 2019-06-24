24.06.2019 17:05
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Tartıştığı arkadaşın bacağından bıçakladı

Tartıştığı arkadaşın bacağından bıçakladı

ESENYURT'ta bir rezidansta misafirliğe giden arkadaşlar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.


ESENYURT'ta bir rezidansta misafirliğe giden arkadaşlar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan A.Ç arkadaşını bacağından bıçakladı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet mahallesi 1993 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre iki arkadaş bir evde buluştu. Arkadaşların arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bağrışma seslerini duyan komşular olay yerine polis çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişiyi bacağından yaralanmış şekilde buldu. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, A.Ç gözaltına alınarak karakola götürüldü.

- İstanbul
Kaynak: DHA
hakim , esenyurt , Güncel

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