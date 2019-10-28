Haberler » 3. Sayfa » Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

- Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüGAZİANTEP - Gaziantep'te tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

28.10.2019 19:07
- Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
GAZİANTEP - Gaziantep'te tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi'nde öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, otobüs durağında kahya olarak çalışan 33 yaşındaki Burak Özbay, husumetli olduğu arkadaşı 37 yaşındaki Ö.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ö.K. yanından bulundurduğu bıçakla Burak Özbay'a saldırdı. Özbay'ı bıçak darbesiyle ağır yaralayan Ö.K. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Özbay, çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Özbay, hayatını kaybetti.
Özbay'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis Ö.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep, Şahinbey, Alaybey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:29 Silah kaçakçılığı operasyonunda 3'ü polis 17 şüpheli tutuklandı
21:11 Emekli öğretmen yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu
21:09 2 çocuk annesi kadın erkek arkadaşı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü
20:35 Kayseri'de iki çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
20:06 Karbonmonoksit gazından zehirlenen öğretmen hayatını kaybetti
20:00 Fatma Şengül davasında savcı sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi
19:55 Çekmeköy'de ilkokulda tepki çeken görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı
28.10.2019 21:33:50