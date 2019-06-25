25.06.2019 09:32
Haberler » Güncel » Haber

Tartıştığı arkadaşını öldürüp intihar etmek istedi

Tartıştığı arkadaşını öldürüp intihar etmek istedi

Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan 15 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan 15 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İ.E.Ş. (15) ile arkadaşı E.A. (15), merkeze bağlı Salar beldesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İ.E.Ş, üzerine bulunan babasına ait ruhsatlı tabancayla E.A'ya ateş etti. İ.E.Ş, olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklaştıktan sonra, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Ağır yaralanan İ.E.Ş, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaşamını yitirdiği belirlenen E.A'nın cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Salar , Afyon , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
10:24 Tekirdağ'daki DEAŞ operasyonu
10:24 Ankara' ya giden Binali Yıldırım Sakarya da mola verdi
10:23 Kokusuz ve parfümsüz güneş kremi kullanın
10:23 Antik kentte tarihe doyup, Kral Koyu'nda yorgunluk atıyorlar
10:22 Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden büyük başarı
10:22 Irak yönünden Suriye'ye gelen ABD konvoyu görüntülendi
10:22 35 yıldır yaptığı seramik çiçeklerle yaşama bağlandı