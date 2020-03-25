Tartıştığı arkadaşının bıçakladığı Volkan, öldü

MALATYA'da, Volkan Molon (24) tartıştığı arkadaşı Süleyman D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan Süleyman D. mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman D. ile arkadaşı Volkan Molon arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman D. bıçakla Molon'u göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Molon, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Molon, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Volkan Molon'un cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Süleyman D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA