Tartıştığı babası ve kardeşini bıçakla yaraladı

Karaman'da tartıştığı babası ile kardeşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

02.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:58
Karaman'da tartıştığı babası ile kardeşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şevki B, babası Mustafa ve kardeşi Hüseyin B. ile Larende Mahallesi 635. Sokak'taki evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda, Şevki B, babası ve kardeşini bıçakla yaraladı.
Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri Şevki B'yi gözaltına alarak karakola götürdü.
Karaman Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibi, ev ve çevresinde inceleme yaptı. Tartıştığı babası ve kardeşini bıçakla yaraladı

Kaynak: AA

Etiketler: Karaman, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

48 gün sonra açılan Meclis’te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Haber
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Kars’ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular ’Kayyum kayyum’ sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
WhatsApp’ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Kapatılan Ulusal Parti’nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten tutuklandı Haber
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo’da Ebola salgını patlak verdi Haber
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
PKK’nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı Haber
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Haberler››Güncel››Tartıştığı babası ve kardeşini bıçakla yaraladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:55: Son dakika haber! Manisa'da sokak köpeğine sopayla vuran kişi hakkında adli kontrol kararı - Haber 17:53: Kartal Belediyesi'nden ilçedeki kahvehane ve kıraathanelere dezenfekte hizmeti - Haber 17:53: Bahçeşehir Koleji Anaokulları öğrencilerine "Merhaba" dedi - Haber 17:51: 'Sosyal mesafe' uyarısı yapılınca cam parçasıyla kendisine zarar verdi - Haber 17:51: Aksaray'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi - Haber 17:34: Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü - Haber 16:20: Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti - Haber 15:34: WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak - Haberler 15:34: Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti - Magazin