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Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü, annesini de yaraladı.

31.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:04 Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
'nin ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü, annesini de yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen C.Y. (23), bilinmeyen bir nedenle babası Mehmet Salih Y. (56) ve annesi Behiyehan Y. (47) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine C.Y, bıçakla babasına ve kendisine engel olmak isteyen annesine saldırdı.
Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan annenin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
C.Y, emniyet müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Esentepe Mahallesi, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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