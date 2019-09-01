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Tartıştığı babasını keser ve bıçakla öldürdü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, babasını bıçak ve keser darbeleriyle öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

01.09.2019 19:38
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, babasını bıçak ve keser darbeleriyle öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekeler Mahallesi Gebeşler Sokak'taki apartmanda Resul A. babası Abdullah A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan Abdullah A'nın keser ve bıçak darbeleriyle yaralandığını belirledi.
Evde bulunan Resul A, polis ekiplerince gözaltına aldı.
Olay yerine gelen sağlık personeli, Abdullah A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tartıştığı babasını keser ve bıçakla öldürdü

Adapazarı, Sakarya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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