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Tartıştığı babasını pompalı tüfekle ile öldürdü

Giresun'da bir kişi, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

04.09.2019 23:19 Tartıştığı babasını pompalı tüfekle ile öldürdü
Giresun'da bir kişi, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, Bulancak ilçesine bağlı Yaslıbahçe köyünde meydana geldi. Hicabi U. (52) ile İddialara göre şizofreni hastası oğlu Turgut U. (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Turgut U. tartışma sırasında yanında bulunan pompalı tüfekle babasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı yere gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Hicabi U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemenin ardından Hicabi U.'nun cansız bedeni Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay yerinden kaçan şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - GİRESUN

Bulancak, Giresun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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