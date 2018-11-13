Tartıştığı Babasını Silahla Yaraladı

Aydın
'ın İncirliova
ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından tabanca ile vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi
Dolmalık mevkisinde, Ergun G. (40) ile oğlu Zeki G. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zeki G, babasına tabanca ile ateş edip kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis
ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Hürriyet Mahallesi,İncirliova,Aydın