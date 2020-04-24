Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Tartıştığı babasının arabasını kundakladı

Bolu'da bir kişi tartıştığı babasının otomobilini ateşe verdi.

24.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 24.04.2020 22:16
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
Bolu'da bir kişi tartıştığı babasının otomobilini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araçta hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi Ertuğrul Sokak'taki bir apartmanda Necdet K. ile oğlu Mehmet Can K. arasında tartışma çıktı.
Babasına çok sinirlenen Mehmet Can K. bölgedeki bir marketten aldığı jel tutuşturucuyla babasının otomobilini ateşe verdi.
Aracın yandığını gören bir kişinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta hasar meydana geldi.
Polis, baba ile oğlunu Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Şube Müdürlüğüne götürdü.
Yangını polise haber veren kişi, gazetecilere, "Jelleri sıkarak çakmakla arabayı yaktı. Arabanın her yerine sıktı jeli. Olayı görür görmez 155'i aradım. Arkasından hemen yunuslar geldi." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Can, İtfaiye, Bolu, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona şüphelisi hasta, kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti Haberler
Korona şüphelisi hasta, kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti
Trabzon’da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti Haberler
Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
’Öldü’ denilen Kim Jong-un’dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Tekirdağ’da dün gece görülen sıralı ışıklar, bu gece yine görüldü Haberler
Tekirdağ'da dün gece görülen sıralı ışıklar, bu gece yine görüldü
New York’ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım Haberler
New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter’dan yardım istedi Haberler
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter'dan yardım istedi
’Düşman kardeş’in Kim’den hala umudu var Haberler
"Düşman kardeş"in Kim'den hala umudu var
Haberler››Güncel››Tartıştığı babasının arabasını kundakladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:58: İzmir'e Katar'dan 292 Türk vatandaşı getirildi (2) - Haber 01:52: Malatya'da 4 günlük kısıtlama sonrası sokaklar hareketlendi - Haber 01:48: 36 yaşındaki kişi evde ölü bulundu - Haber 01:46: Katar'dan getirilen 291 Türk vatandaşı Manisa'da karantinaya alındı - Haber 01:45: Şehzadeler'de et restoranında yangın - Haber 23:59: Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haber 22:56: Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü - Haberler 22:38: Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı - Haberler 22:06: Son Dakika: İtalya'da koronavirüse tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek - Haber 21:09: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi - Haber