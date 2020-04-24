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Tartıştığı babasının arabasını kundakladı - BOLU

Bolu'da bir kişi tartıştığı babasının otomobilini ateşe verdi.

24.04.2020 22:15 | Son Güncelleme: 24.04.2020 22:16
Bolu'da bir kişi tartıştığı babasının otomobilini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araçta hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi Ertuğrul Sokak'taki bir apartmanda Necdet K. ile oğlu Mehmet Can K. arasında tartışma çıktı.
Babasına çok sinirlenen Mehmet Can K. bölgedeki bir marketten aldığı jel tutuşturucuyla babasının otomobilini ateşe verdi.
Aracın yandığını gören bir kişinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta hasar meydana geldi.
Polis, baba ile oğlunu Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Şube Müdürlüğüne götürdü.
Yangını polise haber veren kişi, gazetecilere, "Jelleri sıkarak çakmakla arabayı yaktı. Arabanın her yerine sıktı jeli. Olayı görür görmez 155'i aradım. Arkasından hemen yunuslar geldi." dedi. Tartıştığı babasının arabasını kundakladı - BOLU

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Can, İtfaiye, Bolu, Güncel , Haber
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