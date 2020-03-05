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Tartıştığı babasının otomobilini ateşe verdi

Kütahya'da bir genç, tartıştığı babasının otomobilini benzin dökerek yaktı.

05.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:08Tartıştığı babasının otomobilini ateşe verdi
'da bir genç, tartıştığı babasının otomobilini benzin dökerek yaktı.
"112 Acil Çağrı Merkezi"ni arayanlar, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 14. kilometresi yakınındaki arazide bir otomobilin yandığını bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Araç, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada aracın, sahibinin oğlu E.K. (16) tarafından yakıldığı belirlendi.
Olay sonrası kaçan şüphelinin, babası Nuri K. ile tartışması nedeniyle kızdığı için benzin dökerek aracı ateşe verdiği öğrenildi.
Jandarma, zanlının bulunması için çalışma başlattı.

Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

5.03.2020 15:44:26