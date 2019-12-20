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Tartıştığı çocuklarına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE'de, tartıştıkları babaları A.Ç.'nin kurşunlarına hedef olan kardeşlerden İ.Ç. hayatını kaybetti, H.Ç. ve M.Ç. ise yaralandı.

20.12.2019 22:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:14 Tartıştığı çocuklarına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE'de, tartıştıkları babaları A.Ç.'nin kurşunlarına hedef olan kardeşlerden İ.Ç. hayatını kaybetti, H.Ç. ve M.Ç. ise yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Vinç işletmeciliği yapan A.Ç., iddiaya göre oğulları İ.Ç., H.Ç. ve M.Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası baba A.Ç., üzerindeki tabancayla oğullarına ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden üç kardeş, kanlar içinde kaldı. Yaralı kardeşler, silah seslerini duyanların iharı üzerine olay sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İ.Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki kardeşin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardandan A.Ç.'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.    



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Kaynak: DHA

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