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Kayınbiraderinin eşiyle ilişkisi olduğunu öne süren kayınpeder, damadını öldürdü

Denizli'de dolmuşçuluk yapan şahıs, gece evine gittiği kayınpederi tarafından öldürüldü. Damadını silahla vurarak öldüren kayınpederin, damadının kayınbiraderinin eşiyle ilişkisi olduğu için öldürdüğü iddia edildi.

19.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:02

'nin ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi 1200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Başkarcı - Hallaçlar minibüs durağında hat sahibi olan ve aynı zamanda şoför olarak minibüs kullanan evli, bir çocuk babası G.Ç., gece geç saatlerde kayınpederi R.D.'nin evine geldi. Damat ile kayınpederi arasında çıkan tartışma belli bir süre sora kavgaya dönüşünce, R.D. pompalı tüfekle damadı G.Ç.'yi göğsünden vurarak yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı duyan vatandaşlar polis ve 112 Acil Servis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsı yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırdı. G.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAYINBİRADERİNİN EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında R.D. gözaltına alındı. Öte yandan, G.Ç.'nin kayınbiraderinin eşiyle yasak ilişkisi olduğu gerekçesiyle kayınpederi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Kayınbiraderinin eşiyle ilişkisi olduğunu öne süren kayınpeder, damadını öldürdü

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (6)
XALO:Eğer öyle ise iyi olmuş en az duyanlara bi uyarı olur
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TAYFA:Aleyna tilki haberi yokmu hanifede olabilir
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SESLİ GULDUMYAA :Sesli guldumya :)))))
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ABC:Elinde kesin kanıt var mı, 3 kişinin şahitliği varmı
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46:Allah rahmet eylesın daha neler duyacagız
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LÜTFİ:Noldun ki?
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