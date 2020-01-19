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Tartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Ramazan D. (59), tartıştığı minibüs şoförü damadı Gezer Çümen'i (32) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

19.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:59Tartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdü

DENİZLİ'nin ilçesinde Ramazan D. (59), tartıştığı minibüs şoförü damadı Gezer Çümen'i (32) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

?Başkarcı-Hallaçlar Minibüs Durağı'nda hat sahibi olan ve aynı zamanda şoför olarak minibüs kullanan evli bir çocuk babası Gezer Çümen, dün akşam 1200 Evler Mahallesi, 2030/1 Sokak'ta yaşayan, hırdavatçı kayınpederi Ramazan D.'nin evine gitti. Burada Gezer Çümen ile Ramazan D. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ramazan D. evdeki pompalı tüfeği alıp, Çümen'i göğsünden vurdu. Çümen kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan koşuları 112 Acil Servis ve polisi arayıp, durumu bildirdi. Ağır yaralanan Çümen, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çümen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından Ramazan D.'yi gözaltına aldı.Çümen'in, kayınbiraderinin eşiyle ilişkisi olduğu için öldürüldüğü iddia edildi.



Merkezefendi, Güncel

Kaynak: DHA

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