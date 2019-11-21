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Tartıştığı dayısı tarafından bıçaklandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, 17 yaşındaki Derman A., tartıştığı dayısı Ç.Y. tarafından göğsünden bıçaklandı.

21.11.2019 00:11 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:11Tartıştığı dayısı tarafından bıçaklandı

İZMİR'in ilçesinde, 17 yaşındaki Derman A., tartıştığı dayısı Ç.Y. tarafından göğsünden bıçaklandı. Olay sonrası Ç.Y. kaçarak kayıplara karışırken, ambulansla hastaneye kaldırılan Derman A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 697/1 sokakta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, Derman A. ile dayısı olduğu ileri sürülen Ç.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ç.Y. evde bulunan bir bıçakla Derman A.'yı göğsünden bıçakladı. Derman A. kanlar içerisinde yere yığılırken, Ç.Y. evden kaçarak kayıplara karıştı.erman A.'nın yardım çığlıkları üzerine, komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden bıçaklanan Derman A.'yı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne götürdü. Derman A.'nın hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. ekipleri şüpheli Ç.Y.'yi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturma sürdürülüyor.



Polis, Buca, Güncel

Kaynak: DHA

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