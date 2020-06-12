Tartıştığı dayısını tüfekle vurdu

Karaman'da bir kişi, tartıştığı dayısını apartmanın avlusunda tüfekle vurarak yaraladı.

Tartıştığı dayısını tüfekle vurdu
12.06.2020 20:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:35
Karaman'da bir kişi, tartıştığı dayısını apartmanın avlusunda tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 579. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın avlusunda yaşandı. Alınan bilgiye göre, A.Ş. ile dayısı A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., tüfekle dayısı A.A.'ya 3 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu A.A. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay mahallinde çevrede güvenliği alırken, yaralı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Dayısını vuran A.Ş., polis tarafından suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi sokak ve apartmanın avlusunda inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Karaman, 3. Sayfa, Haber

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