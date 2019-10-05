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Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü

Eskişehir'de bir kişi, tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü.

05.10.2019 18:58Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü
Eskişehir'de bir kişi, tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü.
Yunus Ö. (22) ile Eşref Santur (33) arasında Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak'taki bir evde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yunus Ö, ruhsatsız pompalı tüfekle eniştesi Santur'a ateş etti. Eşref Santur, olay yerinde hayatını kaybetti.
Katil zanlısı Yunus Ö. ise ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yunus Ö'nün ilk ifadesinde, eniştesi Santur'u, eşini taciz ettiği iddiasıyla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emek Mahallesi, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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