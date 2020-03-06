Tartıştığı erkeği tokatlayan kadının o anlar kamerada

Antalya 'nın tarihi Kalekapısı 'nda 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği tokatladığı anlar, olayın gerçekleştiği yerdeki işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnaf yaklaşık 10 dakika süren tartışmada, kadının "Sıkıldım, bıktım senden" diye bağırarak, erkeğe vurduğunu anlattı.

Kalekapısı'ndaki meydanda 29 Şubat günü saat 23.00 sıralarında 20-25 yaşlarında iki kişinin tartıştığı görülen görüntüde, önce çantasını fırlatan kadın daha sonra tartıştığı erkeği defalarca tokatladı. Erkeğin olay yerinden ayrılması üzerine daha da sinirlenen kadın, esnafa ait sandalye ve masaları devirdi. Bu esnada erkek, olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklandı. Yaklaşık 10 dakika süren tartışma sonrası kadın olay yerinden uzaklaştı, erkek de aynı yöne gitti.

Kaleiçi esnafından Bahtiyar Muradov, restoranı kapattıktan sonra çığlık sesi üzerine kadına şiddet olayı yaşandığını düşünerek dükkandan dışarı çıktığını anlattı. Yardım etmek için tartışan kadın ve erkeğin yanına gittiklerini aktaran Muradov, "Tam meydanın ortasına geldiğimizde hepimiz çok şaşırdık. İlk önce baktık ne oluyor diye. Biz kadına şiddet yaşandığını düşünmüştük ama o kız erkeğe vuruyordu. İlk önce anlamadık nasıl yardım ederiz. Ablayı zaten durdurabilene aşk olsun. Sandalye masa ne varsa hepsini kafasına indirmeye çalıştı. Masa sandalye zincirli olduğu için çıkaramadı devirdi. 'Abla yapma vurma' dedim. Ayırmaya çalışırken polis geldi, müdahale etti. Çocuk kızın çantasını taşıyordu. Ablamız bir şeyden memnun değil sanırım ondan kavga çıktı" diye konuştu.

Bahtiyar Muradov, "Kadın 'Sıkıldım senden, bıktım senden' dedi. Çocuk elinde kızın çantasını taşıyordu. 10 dakika dövdü çocuğu. Polis yardım etti. Çocuk tepki göstermedi, zaten canını zor kurtardı" dedi.