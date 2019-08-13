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Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı

Sinop'ta bir genç kız, sokak ortasında tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı.

13.08.2019 23:25
Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı

SİNOP'ta bir genç kız, sokak ortasında tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Genç kız, erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, erkek arkadaşına aniden kafa attı.

GENÇ KIZI ÇEVREDEKİLER SAKİNLEŞTİRDİ

Neye uğradığını şaşıran erkek, karşılık vermezken, genç kızı çevredekiler sakinleştirdi. İkili daha sonra caddeden uzaklaştı. O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı

3. Sayfa, Güncel

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