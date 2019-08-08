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Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini ve 17 yaşındaki kızını 7 çocuğu evdeyken av tüfeğiyle öldürdü.

08.08.2019 10:04
Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü

Alınan bilgiye göre, Hilali Mahallesi'nde yaşayan C.E. (43) ile eşi Filiz (40) ve kızı Rukiye (17) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında, 8 çocuk babası C.E, eşi Filiz ve kızı Rukiye'yi av tüfeğiyle yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Evden çıkmayı reddeden C.E, güvenlik güçlerinin iknası sonrası jandarma ekiplerine teslim oldu. Eve giren sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızının, hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Olay yeri ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında anne ve kızının cesedi, Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, olay sırasında evde bulunan 7 çocuğun ise koruma altına alındığı, psikolojik destek almaları için yetkililerin çalışma başlattığı öğrenildi.


Şanlıurfa, Halfeti, Cebrail, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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