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Tartıştığı eşi ve komşusunu tabancayla vurup, kaçtı

Tartıştığı eşi ve komşusunu tabancayla vurup, kaçtıDİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, İ.D., akaryakıt istasyonunda tartıştığı eşi Y.D. ve komşusu A.G.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

23.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:00
Tartıştığı eşi ve komşusunu tabancayla vurup, kaçtı
DİYARBAKIR'ın ilçesinde, İ.D., akaryakıt istasyonunda tartıştığı eşi Y.D. ve komşusu A.G.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılırken, İ.D. kaçtı.
Olay, öğlen saatlerinde, Çınar ilçesinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda, İ.D., eşi Y.D. ve komşusu A.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. tabancayla eşi ve komşusuna ateş etti. Mermilerin isabet etmesiyle yaralanan Y.D. ve A.G. kanlar içinde yere yığıldı, İ.D. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Y.D. ve A.G. ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Y.D. ile A.G.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
ekipleri, İ.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Tartıştığı eşi ve komşusunu tabancayla vurup, kaçtı

Polis, Çınar, Güncel

Kaynak: DHA


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