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Tartıştığı eşine kızdı evi yaktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi tartıştığı eşine kızıp evi yaktı.

19.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:53
Tartıştığı eşine kızdı evi yaktı
Sakarya 'nın Karasu ilçesinde bir kişi tartıştığı eşine kızıp evi yaktı.

Olay, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K. isimli bir kişi tartıştığı eşinin ailesinin evine gitmesi sonrası sinirlenen koca evi yaktı. Evi yaktıktan sonra kayıplara karışan C.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Evin yandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Aziziye, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

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