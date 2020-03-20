Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı - Haberler

Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı

KAYSERİ'de Ömer K. (20), tartıştığı eşi Dilara K.'yi (18) 15 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı.

20.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:49
Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı

KAYSERİ'de Ömer K. (20), tartıştığı eşi Dilara K.'yi (18) 15 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Ömer K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Gediz Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir işsiz olan Ömer K., iddiaya göre, evde bu yüzden 1 yıllık eşi Dilara K. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ömer K., eşini 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Dilara K., komşusundan yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Dilara K.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından evden kaçan Ömer K. ise polis ekiplerince Battalgazi Mahallesi'ndeki Çeçenistan Parkı'nda yakalanarak, gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Esenyurt Mahallesi, Melikgazi, Gediz, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbullular ’evde kal’ çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler Haberler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi Haberler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

Afyonkarahisar'da tarihi eser satmaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli yakalandı - Haber İngiliz uzmanlar: Kovid-19 önlemleri bir yıl devam etmeli - Haber - Ürdün'de korana virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı - Haber İBB önündeki işçi eylemi anlaşmayla sona erdi - Haber Üsküdar'da korona virüs tedbiri: Banklar kaldırıldı - Haber Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler - Haber Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler
Loading