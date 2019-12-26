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Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti

Kastamonu'da 70 yaşındaki şahıs, tartıştığı eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü. Ardından aynı silahı başına dayayan koca, intihar ederek yaşamına son verdi. Korkunç manzarayla, akşam saatlerinde eve gelen oğulları karşılaştı.

26.12.2019 19:23 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:48

Kastamonu'nun ilçesinde, Şaban Aslan (70) tartıştığı eşi Nesibe Aslan'ı (65) av tüfeği ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

TARTIŞMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Olay, Dilküşah Mahallesinde bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında meydana geldi. Şaban Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nesibe Aslan'a av tüfeği ile ateş etti. Şaban Aslan, daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi.

EVE GELEN OĞULLARI, KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Akşam saatlerinde eve gelen Seçkin Aslan, anne ve babasını yerde kanlar içinde buldu. Seçkin Aslan'ın vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin öldüğü belirlendi. Acı haberi alan çiftin diğer yakınları eve gelerek, gözyaşı döktü. Polisin yaptığı incelemede, Şaban Aslan'ın eşini öldürüp intihar ettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti

Tosya, Güncel

Kaynak: DHA


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