Haberler » Güncel » Kadına şiddet bitmiyor! Vicdansız koca, karısını sokak ortasında bıçakladı - Haber

Kadına şiddet bitmiyor! Vicdansız koca, karısını sokak ortasında bıçakladı

Bursa'da bir restoranda garson olarak çalışan adam, tartıştığı eşini bacağından bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki esnafa sığınan genç kadın, hastaneye kaldırılırken, vicdansız koca ise polis tarafından gözaltına alındı.

19.11.2019 22:41 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:56

Bursa'nın ilçesinde bir restoranda çalışan B.S. (30), tartıştığı eşi E.S.'yi (35) bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İznik ilçesi Mahallesinde meydana geldi. Garson olarak çalışan B.S. ile eşi E.S., arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın büyümesiyle B.S., mutfaktan aldığı bıçakla eşi E.S.'yi bacağından yaraladı. Yaralı halde evden kaçan E.S., çevredeki esnafa sığındı. Genç kadını korumaya alan esnafın ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

E.S., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli B.S. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kadına şiddet bitmiyor! Vicdansız koca, karısını sokak ortasında bıçakladı

Mustafakemalpaşa, Polis, İznik, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:02 Tarihi kalenin surları zamana dayanamadı
12:02 Tekirdağ'dan kısa kısa
11:58 Belediye çalışanlarına 'İş güvenliği ve işçi sağlığı' eğitimi
11:57 Elazığ'da "Yetimler Üşümesin" kampanyası
11:57 Tekirdağ'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri
11:56 Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:36 Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
11:05 Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
20.11.2019 12:04:32