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Tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.

20.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:26
Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.
İddiaya göre, Gediris Caddesi'ndeki evlerinde Ö.K. (20) ile eşi D.K. (18) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.K, D.K'yi bıçakla yaraladı. Evden kaçarak komşusuna sığınan kadın, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Ö.K. ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralanan D.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı
Etiketler : Melikgazi, Kayseri, Güncel

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