Haberler » 3. Sayfa » Tartıştığı eşini bıçakladı - Haber

Tartıştığı eşini bıçakladı

Tartıştığı eşini bıçakladıBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde karı-koca arasında çıkan tartışmada kan aktı.

19.11.2019 22:54 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:55
Tartıştığı eşini bıçakladı
BURSA - 'nın ilçesinde karı-koca arasında çıkan tartışmada kan aktı.
Olay, İznik İlçesi Mustafa Kemal Paşa mahallesinde B.S ve eşinin yaşadığı evde meydana geldi. B.S. eşi E.S, (35)ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan koca B.S(30), eline aldığı bıçağı eşi E.S.'nin bacağına salladı. Bacağından hafif yaralanan genç kadın, evden dışarı kaçarak yardım istedi. Eşinin kendisini bıçakladığını söyleyen yaralı kadına vatandaşlar, ambulans çağırdı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği E.S, İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bacağından hafif yaralanan genç kadın tedavisinin ardından taburcu edilerek, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Saldırgan kocayı polis kısa sürede yakalamayı başardı.
Tartıştığı eşini bıçakladı

Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, İznik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:59 Rasulayn'nda 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi
11:58 Kazada ölen 3 yaşındaki çocuğun başında çaresizce bekledi
11:55 Çanakkale'de bandrolsüz ürün operasyonu
11:55 HDP Gaziantep İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç tutuklandı
11:55 Ölüme yolculukta 38 göçmen yakalandı
09:07 İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı
21:45 Burdur'da vahşi cinayet! Babasını öldürdükten sonra yaktı
14:12 Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet
20.11.2019 12:03:50