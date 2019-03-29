Kaynak: İHA

Başkentte Şehitlerarası Otobüs Terminali'nde bir kişi tartıştığı eşini kucağına alıp 12 metreden aşağı fırlattı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.Ankara Şehitlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) gece saatlerinde akıllara durgunluk ceren bir olay yaşandı. İddiaya göre, İ.G. İstanbul'daki kardeşinin yanına gitmek isteyince, eşi Cem G. ile arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Cem G. tartıştığı 8 aylık karısını kucağına alıp yüksekliği 12 metreyi bulan giden yolcu katından aşağıya beton zemine fırlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. İ.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.Olayın ardından koca Cem G. polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Cem G. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA