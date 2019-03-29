29 Mart 2019, 20:53
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Tartıştığı Eşini Kucağına Alıp 12 Metreden Beton Zemine Böyle Fırlattı

AŞTİ'de Cem G., tartıştığı eşini kucaklayıp 12 metre yükseklikten beton zemine attı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi devam ederken, eşini aşağı atan Cem G., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Başkentte Şehirlerarası Otobüs Terminali AŞTİ'de 30 yaşındaki Cem G. Tartıştığı eşi İ.G'yi kucağına alıp 12 metreden aşağı fırlattı.

Başkentte gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Başkentte Şehirlerarası Otobüs Terminali AŞTİ'de Cem G. Tartıştığı eşi İ.G'yi kucağına alıp 12 metreden aşağı fırlattı. Ağır şekilde yaralanan İ.G çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Cem G., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KUCAĞINA ALIP 12 METREDEN BETONA FIRLATTI

İkili iddialara göre önce tartıştı. İ.G. İstanbul'daki kardeşinin yanına gitmek istedi, eşi Cem G. gitmesine karşı çıkınca tartışma kavgaya dönüştü. Cem G. 8 aylık eşini kucağına alıp, giden yolcu katından yüksekliği 12 metreden aşağı, beton zemine fırlattı. İ.G ağır yaralandı, çevredekiler 112 ambulans ekiplerine haber verdi. Tedaviye alınan kadın hayati tehlikesini atlatamadı.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI

Olayın ardından Cem G. polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Cem G. nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA



YORUMLAR (52)
MMLEKETİM: Ekenomi, internet, sanal alemi. Insanlarin bu duruma düsmesinin tek nedenidir. Evlenildigi zaman ne emanete sahip cikibiliyoruz nede adam gibi medeni sekilde ayriliyoruz.
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BQK SİMDİ: lan afkanistanli dagdan gelip bagdaki imi kovuyon oglum hayirdir sizdeki olan olaylari burada yazsam sigmaz begen miyorsan sssssdgit hade nassssss
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BASKENTLİ: Ne kadar gerizekalı bir toplum oldunuz ananız bacınız olduğunu düşünün o kadın yerine yinede erkeğe itaat etmeli erkek istedigi yapar der susarmiydinuz ? Sorsak hepiniz müslümansiniz allahın verdiği canı allah alır şu yapılan yorumlar midemi bulandirdi gerçekten allah hepinizin belasını versin yüzüne tükürülecek insan kılıklı mahluklar..
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TARAFSIZ: idam gelmeli ki herkes kendine ceki düzen versin
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ŞU ÜLKEDE İDAM EDİLECEK RAHAT 2-3 MİLYON İNSAN VAR . O ZAMAN BÖYLE HABERLERİ GÖRMEKTEN KURTULURUZ .
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