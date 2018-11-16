Tartıştığı Eşini Öldürüp İntihar Etti - Ankara

16 Kasım 2018 Cuma 11:06



16 Kasım 2018 Cuma 11:06

Başkentte tartıştığı eşini silahla öldüren emekli uzman çavuş intihar etti.Yenimahalle Kardelen Mahallesi 2039. Cadde'deki Ulaşım Sitesi'nde ikamet eden emekli uzman çavuş Uğur Güleçyüz (51) ile eşi Songül Güleçyüz (52) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesiyle silahını alan Uğur Güleçyüz, eşi Songül Güleçyüz'e ateş etmeye başladı.Uğur Güleçyüz, daha sonra aynı silahla intihar etti.Bu sırada evde bulunan Güleçyüz çiftinin 20 yaşındaki çocukları, silah sesleri üzerine salona gelince anne ve babasının yerde hareketsiz yattıklarını gördü.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur ve Songül Güleçyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.