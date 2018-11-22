22 Kasım 2018, 23:24
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Cani Koca, Evi Terk Etmek İsteyen Eşini Tüfekle Vurarak Öldürdü

Hatay'da cani koca, tartıştığı eşini evini terk etmeye çalıştığı gerekçesiyle pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cani kocayı gözaltına aldı.

Hatay Kırıkhan'da, 28 yaşındaki Çetin D. tartıştığı eşini evi terk etmeye çalıştığı gerekçesiyle pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Çiftin 3 çocuğu vardı.

KARI-KOCA ARASINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE TARTIŞMA BAŞLADI

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Çetin D, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü. Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesine bağlı Delibekirli Mahallesi'nde oturan Çetin D. (28) ile Emine D. çifti henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

CANİ KOCA, EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışma büyüyünce Çetin D. evi terk etmeye çalışan eşi Emine D'ye evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emine D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Çetin D. gözaltına alındı.

Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Hatay,Kırıkhan
22 Kasım 2018 Perşembe 23:24



YORUMLAR (25)
METOCAN: Canım kardeşlerim öyle veya böyle cok yazık olmuş.Keşke şu üç günlük dünya daha dürüst daha saygılı birbirimize severek yaşayabilsek.Hayırlı Cumalar inşallah
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DR-HAYRİ: hatay müftüsü niye yardımcı olmamış acaba.
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VTN53: her ne olursa olsun. dost bulmuş kaçmış etmiş. vs. bunların hiç birinde kadın asla böyle vahşeti hak etmiyor. çocukları varsa ne haldedirler. sonuçta kadındır anadır böyle olması çok üzücü. herkesin başına gelebilir. kadınlara kıyılmaz. kadınlar bacılarımız analarımızdır. cennet kadınların anaların ayakları altındadır . saygılar iyi geceler.
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ÖYLESİNE: SUÇLU TESPİT EDİLMEDEN YORUM DA BULUNMAK HAVANDA SU DÖVMEK GİBİ BİR ŞEY .
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HÜSEYİN: ekonomik sorunlar boşanma nedenıdir -avrupada boşanmak çok normal - biz hala inek gibi yaşıyoruz
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