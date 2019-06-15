15.06.2019 21:25
Haberler»Güncel » Haber

Tartıştığı eşini tüfekle yaraladı

Tartıştığı eşini tüfekle yaraladı

Çorum'da bir kişi tartıştığı eşini tüfekle vurarak yaraladı.

Çorum'da bir kişi tartıştığı eşini tüfekle vurarak yaraladı.
İddiaya göre, Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde, Abdullah M. (44) ile boşanma aşamasındaki eşi Miyase M. (41) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle otomobilinden pompalı tüfeğini alan Abdullah M, ateş açtığı eşini bacaklarından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Otomobille kaçan Abdullah M, polislerce Çorum- Samsun kara yolundaki taş ocağında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
Görgü tanıkları, tüfekten çıkan saçmaların Miyase M'nin elindeki çelik tencerelere isabet etmesi nedeniyle daha ağır yaralanmasını engellediğini ifade etti.
Kaynak: AA
Miyase, Çorum, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:22 Boluspor'da başkan yeniden Necip Çarıkcı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile bir araya geldi
22:20 Darıca Belediye Başkanı Bıyık: "Elif kardeşimizi kaybettik. Bir şehidimiz var"
22:20 Şanlıurfa'da iş yeri yangını
22:19 Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)
22:18 Boğulma tehlikesi geçiren Alman turist, kurtarılamadı
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da