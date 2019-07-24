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Tartıştığı eşini ve oğlunu öldürdüğü iddiası

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kişinin, tartıştığı karısını ve oğlunu tabancayla öldürdüğü iddia edildi.

24.07.2019 22:30 Tartıştığı eşini ve oğlunu öldürdüğü iddiası
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kişinin, tartıştığı karısını ve oğlunu tabancayla öldürdüğü iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Nevzat Aydoğdu (49), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Fatma Aydoğdu (40) ile oğlu Enes Aydoğdu'yu (20) tabancayla vurdu.
Olayın ardından 112 Acil Servis ekiplerini telefonla arayan Aydoğdu, eşi ve oğlunu yaraladığını söyleyerek ekip talebinde bulundu.
Eve gelen sağlık ekipleri, Fatma ve Enes Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Nevzat Aydoğdu ise ekiplerin eve gelmelerinin ardından polise giderek teslim oldu.
Cenazelerin, cumhuriyet savcısının yapacağı incelemenin ardından Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Çanakkale, Lapseki, Güncel

Kaynak: AA

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