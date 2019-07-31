Haberler» Güncel» Haber

Tartıştığı eski damadını tabancayla yaraladı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişi, eski kayınpederi tarafından tabancayla vuruldu.

31.07.2019 22:05
Tartıştığı eski damadını tabancayla yaraladı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişi, eski kayınpederi tarafından tabancayla vuruldu.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öne sürülen Kemal K. ile eski kayınpederi Nihat G. ilçe merkezindeki Osman Yılmaz Caddesi'nde karşılaştı.
İkilinin arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Nihat G, Kemal K'ye tabancayla ateş etti.
Bacaklarından yaralanan Kemal K, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Nihat G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:28   Trump, Moğolistan Cumhurbaşkanı Battulga ile görüştü
00:22   Almanya'nın, ABD'nin Hürmüz Boğazı teklifini geri çevirmesi
00:19   Zarif'ten ABD'ye "yaptırımların bir etkisi yok" açıklaması
00:19   KONYA Otomobilin kaputundan cephanelik çıktı
00:17   Sınır Tanımayan Doktorlardan İdlib'de salgın uyarısı
00:16   Belçika'da kimlik kartlarında parmak izi dönemine geçiliyor
00:10   Jandarma, otomobilin motor kısmında 14 tabanca ele geçirdi