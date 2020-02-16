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Tartıştığı eski eşini bıçakladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde konuşmak üzere buluştuğu eski eşi ile tartışan şahıs, kadını bıçaklayarak yaraladı.

16.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:36Tartıştığı eski eşini bıçakladı
'nın ilçesinde konuşmak üzere buluştuğu eski eşi ile tartışan şahıs, kadını bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Yeni Mahalle Ticaret Lisesi civarında ikamet eden B.T. (26) isimli kadın, boşandığı eski eşi H.Ş. (34) ile kendi evinde konuşmak için buluştu. Konuştukları sırada bilinmeyen nedenle aralarında tartışan H.Ş., eski eşi B.T'yi sırt ve göğüs bölgesi olmak üzere bıçakladı. Yaralanan B.T. kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Şüpheli H.Ş. olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Yeni Mahalle, Akşehir, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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