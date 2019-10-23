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Tartıştığı evde bakım görevlilerinin aracına ateş açtı

Balıkesir Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait evde bakım hizmetleri aracına ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

23.10.2019 18:30Tartıştığı evde bakım görevlilerinin aracına ateş açtı
Balıkesir Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait evde bakım hizmetleri aracına ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Güre Mahallesi'nde evde sağlık hizmetleri ekibinin şoförü park halindeki aracını çıkarırken K.B'ye ait otomobile sürttü. Bunun üzerine K.B, 3 kişilik sağlık ekibine hakaret etti.
Tartışmanın ardından hareket ederek yaklaşık 600 metre yol alan sağlık ekibinin aracının önünü otomobiliyle kesen K.B, silahıyla 4 el ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, sağlık aracında hasar oluştu.
K.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Balıkesir, Edremit, Güre, Güncel

Kaynak: AA

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