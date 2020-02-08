Haberler » 3. Sayfa » Tartıştığı genci 8 farklı yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede - Haberler

Tartıştığı genci 8 farklı yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede

Eskişehir'de, tartıştığı Raşit A.'yı 8 farklı yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalanan zanlı, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

08.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:25Tartıştığı genci 8 farklı yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede
'de, tartıştığı Raşit A.'yı 8 farklı yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalanan zanlı, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahallesi Akgünler Sokak üzerinde bir ikamette Raşit A. (21) ile Mustafa Ş. (32) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mustafa Ş. yanında taşıdığı bıçakla Raşit A.'yı vücudunun 8 farklı yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Raşit A.'dan bir süredir alamayan yakınları da durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Raşit A.'nın iki gün önce vücudunun 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisi Mustafa Ş.'yi yaklaşık 2 saat sonra Büyükdere Mahallesi'ndeki saklandığı evde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

Zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Şirintepe, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 15:54:23