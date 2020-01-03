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Tartıştığı iş yeri sahibini ayağından vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi tartıştığı iş yeri sahibini ayağından vurarak yaraladı.

03.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:08 Tartıştığı iş yeri sahibini ayağından vurdu
'ın Ereğli ilçesinde bir kişi tartıştığı iş yeri sahibini ayağından vurarak yaraladı. kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay Müftü Mahallesi Cıbır Ali Sokak üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre B.E. (38) dün F.G.'nin (41) sahibi olduğu iş yerine gelerek alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. B.E. bu gün yeniden aynı iş yerine gelerek tartışmaya başladığı F.G.'nin ayağına bir el ateş edip yaraladı. Çevredeki vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Sağ ayağına isabet eden kurşunla yaralanan F.G.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor. Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan B.E.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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