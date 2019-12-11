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Tartıştığı kadını göğsünden bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de kendisine kredi çektirdiğini iddia ettiği kadını sokak ortasında göğsünden bıçaklayan ve intihara teşebbüs eden şahıs tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:18Tartıştığı kadını göğsünden bıçaklayan şüpheli tutuklandı
'de kendisine kredi çektirdiğini iddia ettiği kadını sokak ortasında göğsünden bıçaklayan ve intihara teşebbüs eden şahıs tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Paşa Mahallesi Acıçeşme Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 55 yaşındaki Naime K. ile 71 yaşındaki Mestan Y. arasında verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Mestan Y., üzerinde taşıdığı bıçakla kendisine kredi çektirdiğini iddia ettiği Naime K.'yı göğsünden bıçakladı. Ardından aynı bıçakla kendini de yaralayan Mestan Y. intihar girişiminde bulundu. Şüpheli Mestan Y., tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Naime K.'nın Mestan Y. isimli şahsa 52 bin liralık borcunun olduğu ve tartışmanın bu yüzden çıktığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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