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Tartıştığı kadını göğsünden bıçaklayıp, kendisini de yaraladı

alacak yüzünden tartıştığı Naime Karaaslan'ı (55) göğsünden bıçakla ağır yaraladı.

09.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:39Tartıştığı kadını göğsünden bıçaklayıp, kendisini de yaraladı

ESKİŞEHİR'de Mestan Yıldız (71), borç- alacak yüzünden tartıştığı Naime Karaaslan'ı (55) göğsünden bıçakla ağır yaraladı. Yıldız, aynı bıçakla kendisine zarar verdiği sırada polis ekiplerince yakalandı. Karaaslan ve Yıldız, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Odunpazarı ilçesine bağlı Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mestan Yıldız, sokakta karşılaştığı Naime Karaaslan ile borç- alacak yüzünden tartışmaya başladı. Yıldız, bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Karaaslan'ı göğsünden yaraladı. Yıldız, aynı bıçakla kendisine zarar verirken, çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince yakalandı. Yıldız ve Karaaslan, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Naime Karaaslan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Saldırgan Mestan Yıldız'ın ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. , olayla ilgili soruşturma başlattı.



Eskişehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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