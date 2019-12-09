Haberler » Güncel » Tartıştığı kadını göğsünden bıçaklayıp, kendisini de yaraladı - Haber

Tartıştığı kadını göğsünden bıçaklayıp, kendisini de yaraladı

alacak yüzünden tartıştığı Naime Karaaslan'ı (55) göğsünden bıçakla ağır yaraladı.

09.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:01Tartıştığı kadını göğsünden bıçaklayıp, kendisini de yaraladı

ESKİŞEHİR'de Mestan Yıldız (71), borç- alacak yüzünden tartıştığı Naime Karaaslan'ı (55) göğsünden bıçakla ağır yaraladı. Yıldız, aynı bıçakla kendisine zarar verdiği sırada polis ekiplerince yakalandı. Karaaslan ve Yıldız, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Odunpazarı ilçesine bağlı Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mestan Yıldız, sokakta karşılaştığı Naime Karaaslan ile borç- alacak yüzünden tartışmaya başladı. Yıldız, bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Karaaslan'ı göğsünden yaraladı. Yıldız, aynı bıçakla kendisine zarar verirken, çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince yakalandı. Yıldız ve Karaaslan, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Naime Karaaslan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Saldırgan Mestan Yıldız'ın ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. , olayla ilgili soruşturma başlattı.



Eskişehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:35 İtalya'da deprem sonrası 16'ncı yüzyıldan kalma tablo koruma altına alındı - Haber
17:35 Otobüsteki yolcunun çantasından tarihi eserler çıktı - Haber
17:35 RUS ASKERİ TANKER GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haber
17:35 Uludağ'da kayıp olan iki dağcı drone ile arandı - Haber
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
9.12.2019 17:36:32